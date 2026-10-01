Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,66% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 68.868,3 e primo supporto individuato a 67.328,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 70.408,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)