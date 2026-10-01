Milano 17:35
50.238 -2,21%
Nasdaq 18:59
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Dow Jones 18:59
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Borsa: Perde molto Milano, in calo del 2,21%

Il FTSE MIB chiude a 50.237,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Milano, in calo del 2,21%
In forte ribasso Milano, che mostra una discesa del 2,21% e archivia la seduta a 50.237,86 punti.
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