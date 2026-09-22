Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,53%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 52.095,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,53%
Milano segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 52.095,83 punti.
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