Milano 17:35
51.792 -0,24%
Nasdaq 18:36
29.121 +0,15%
Dow Jones 18:36
52.996 +0,43%
Londra 17:35
10.756 -0,30%
Francoforte 17:35
25.839 -0,50%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,24%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.792,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,24%
Milano segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 51.792,1 punti.
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