Milano 17:35
52.100 -0,28%
Nasdaq 18:46
29.536 +0,18%
Dow Jones 18:46
53.436 -0,47%
Londra 17:35
10.831 0,00%
Francoforte 17:35
26.046 +0,17%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,28%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 52.100,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,28%
Milano segna un mediocre calo dello 0,28%, terminando gli scambi a 52.100,43 punti.
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