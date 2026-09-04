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Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,28%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 52.100,43 punti
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04 settembre 2026 - 17.39
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Milano segna un mediocre calo dello 0,28%, terminando gli scambi a 52.100,43 punti.
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