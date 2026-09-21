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Francoforte: giornata depressa per Bilfinger

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Bilfinger
Pressione sulla multinazionale dell'ingegneria, che tratta con una perdita del 2,00%.
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