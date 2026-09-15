Milano 14:17
51.631 0,00%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:17
10.663 -0,33%
Francoforte 14:17
25.420 -0,08%

Francoforte: movimento negativo per Basf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Basf
Sottotono la compagnia chimica, che passa di mano con un calo del 2,00%.
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