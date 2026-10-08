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Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,18%

Il DAX termina gli scambi a 24.806,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,18%
Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dell'1,18%, archiviando la giornata a 24.806,97 punti.
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