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Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,18%
Il DAX termina gli scambi a 24.806,97 punti
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08 ottobre 2026 - 17.43
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Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dell'1,18%, archiviando la giornata a 24.806,97 punti.
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