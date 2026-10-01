IA, Lagarde: "Nuovi rischi sistemici. Affiancare regole e cooperazione"

Lo ha detto Lagarde nel corso dell'intervento introduttivo dell'assemblea annuale del Comitato europeo per i rischi sistemici (European Systemic Risk Board).

(Teleborsa) - L'Intelligenza Artificiale non è più una tecnologia di frontiera, ma è ormai ben integrata nei mercati finanziari, nel settore bancario e nelle infrastrutture di pagamento. Questo implica la generazione di "enormi opportunità in termini di efficienza", ma anche l'emergere di nuovi rischi sistemici. E' quanto sottolineato da Christine Lagarde, presidente della BCE, nel discorso di apertura dell'assemblea annuale pronunciato oggi a Francoforte nella veste di presidente del Comitato europeo per i rischi sistemici (European Systemic Risk Board).



"Se vogliamo utilizzare l'IA con saggezza, i responsabili politici devono prevedere i rischi per il sistema finanziario", ha affermato Lagarde, aggiungendo che "in Europa, l'AI Act stabilisce regole per i sistemi di IA in base ai rischi che comportano. Ma affrontare modelli di frontiera, che stanno diventando sempre più potenti, richiederà anche una cooperazione a livello globale".



Lagarde ha ricordato che durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica concordarono dei limiti alle proprie capacità nucleari e lavorarono per impedire la proliferazione delle armi nucleari, pur continuando a competere tra loro. La differenza oggi - ha affermato la Presidente - è che gli Stati Uniti "detengono un primato nell'IA di frontiera" e "potrebbero considerare qualsiasi accordo globale come un mezzo per rallentarla", ma questa è una visione "miope".



La Presidente ha parlato di un "interesse comune nell'impedire che l'IA di frontiera cada nelle mani di truffatori" ed ha auspicato che "emerga una cooperazione globale" su questa materia.



Il CERS ha avvertito che le difese informatiche a protezione dei sistemi finanziari critici devono essere riviste e aggiornate, poiché l'IA di frontiera modifica le minacce che questi sistemi devono affrontare. - ha aggiunto - Le autorità finanziarie dovrebbero garantire che le imprese pianifichino risposte tempestive e collaborino laddove un attacco potrebbe diffondersi all'intero settore".

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