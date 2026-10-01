Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che mostra un decremento del 2,13%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 57,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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