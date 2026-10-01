Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo , che mostra un decremento del 2,13%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 57,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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