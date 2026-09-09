Madrid: performance negativa per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che mostra un decremento del 3,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Unicaja Banco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,546 Euro con primo supporto visto a 3,44. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,404.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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