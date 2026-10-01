Nuveen completa l'acquisizione di Schroders: nasce colosso da 2,6 triliardi di dollari di AUM

(Teleborsa) - Nuveen, società di gestione patrimoniale statunitense, ha completato l'acquisizione della britannica Schroders. La società risultante dall'operazione è l'unico gestore a figurare tra i primi dieci a livello globale nell'azionario a gestione attiva, nel reddito fisso a gestione attiva e nei mercati privati, secondo quanto sostiene Nuveen, con asset under management pari a 2,6 mila miliardi di dollari nei canali istituzionali e wealth. Operando in oltre 40 mercati, la società ha una presenza significativa negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa e nell'Asia-Pacifico.



"Questa operazione di portata straordinaria ci offre un'opportunità unica per rimodellare la nostra industria e offrire ai clienti una proposta che finora non esisteva - ha dichiarato William Huffman, CEO di Nuveen - Insieme, creeremo una piattaforma in grado di offrire performance d'investimento di primo livello in tutti i principali mercati dei capitali, con la flessibilità necessaria per sviluppare soluzioni su misura in funzione degli obiettivi specifici dei clienti. Offriremo eccellenza negli investimenti e una portata globale, supportate dalla credibilità e dall'esperienza maturata in decenni di presenza diretta sui mercati di tutto il mondo".



La società risultante dall'operazione continuerà a ricevere il supporto di TIAA, azionista paziente che investe al fianco dei clienti e che ha sostenuto le priorità a lungo termine di Nuveen nel corso dei vari cicli di mercato. "Nuveen svolge un ruolo fondamentale nel garantire un reddito pensionistico e sicurezza finanziaria a milioni di persone - ha affermato Thasunda Brown Duckett, CEO di TIAA - Il completamento di questa acquisizione dà vita a uno dei maggiori asset manager attivi a livello globale, con la portata, il talento e le capacità necessarie a competere e vincere in tutti i principali mercati. Questa operazione accelera la nostra strategia e rafforza le capacità di investimento che sono alla base delle nostre soluzioni pensionistiche e dei nostri annuity product, rafforzando la nostra capacità di adempiere alla missione di garantire un reddito pensionistico alle generazioni future".



Nei prossimi 12-18 mesi, Schroders continuerà a operare in modo autonomo all'interno di Nuveen, sotto la guida di Richard Oldfield, Group Chief Executive, Schroders, che riferirà a Huffman. Nel tempo l'obiettivo è creare una piattaforma d'investimento unificata con un'offerta completa di soluzioni sui mercati pubblici e privati, guidata da Saira Malik in qualità di Chief Investment Officer, che riporterà a Huffman. Johanna Kyrklund assumerà il ruolo di Chief Investment Officer of Public Markets & Solutions della società combinata, con la responsabilità delle strategie azionarie, obbligazionarie, multi-asset e delle soluzioni e riporterà a Malik.



Nuveen e Schroders intendono mantenere gli attuali team di investimento sia nell'asset management sia nel wealth management per almeno 12-18 mesi dal perfezionamento dell'operazione, durante la fase di pianificazione dell'integrazione. Matt Oomen, che riporterà a Huffman, guiderà le attività di client coverage a livello globale, con la responsabilità di facilitare l'accesso dei clienti all'intera gamma delle nostre competenze e soluzioni.



Sulla base dell'eredità di Schroders, Londra sarà la sede centrale della società risultante dall'integrazione al di fuori degli Stati Uniti, nonché la sua sede principale, con importanti ruoli di leadership basati nel Regno Unito.

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