Nuveen pianifica sua prima obbligazione in sterline per finanziare l'acquisizione di Schroders

(Teleborsa) - La statunitense Nuveen
sta pianificando la sua prima emissione obbligazionaria in sterline
, oltre a tre emissioni denominate in dollari, per finanziare l'acquisizione
della società di gestione patrimoniale britannica Schroders
. Lo riferisce una fonte informata sui fatti.
I proventi saranno destinati a finalità aziendali generali, tra cui il finanziamento di una parte della componente in contanti dell'operazione Schroders
, ha riferito un'altra fonte che ha chiesto di rimanere anonima.
Nuveen, società controllata e gestore degli investimenti della Teachers Insurance and Annuity Association of America, ha concordato l'acquisizione di Schroders per 9,9 miliardi di sterline all'inizio di quest'anno.
L'operazione darà vita a uno dei più grandi gestori patrimoniali attivi al mondo, con un patrimonio complessivo di quasi 2.500 miliardi di dollari
. Il marchio Schroders verrà mantenuto, ma l'accordo segna la fine di oltre due secoli di indipendenza per la società britannica.