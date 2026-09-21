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Nuveen pianifica sua prima obbligazione in sterline per finanziare l'acquisizione di Schroders

Finanza
Nuveen pianifica sua prima obbligazione in sterline per finanziare l'acquisizione di Schroders
(Teleborsa) - La statunitense Nuveen sta pianificando la sua prima emissione obbligazionaria in sterline, oltre a tre emissioni denominate in dollari, per finanziare l'acquisizione della società di gestione patrimoniale britannica Schroders. Lo riferisce una fonte informata sui fatti.

I proventi saranno destinati a finalità aziendali generali, tra cui il finanziamento di una parte della componente in contanti dell'operazione Schroders, ha riferito un'altra fonte che ha chiesto di rimanere anonima.

Nuveen, società controllata e gestore degli investimenti della Teachers Insurance and Annuity Association of America, ha concordato l'acquisizione di Schroders per 9,9 miliardi di sterline all'inizio di quest'anno.

L'operazione darà vita a uno dei più grandi gestori patrimoniali attivi al mondo, con un patrimonio complessivo di quasi 2.500 miliardi di dollari. Il marchio Schroders verrà mantenuto, ma l'accordo segna la fine di oltre due secoli di indipendenza per la società britannica.
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