Parigi: rosso per TotalEnergies

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia petrolifera e del gas francese , che passa di mano con un calo del 2,25%.



L'andamento di TotalEnergies nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per TotalEnergies , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 73,48 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 74,86. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 72,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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