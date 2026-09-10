TotalEnergies pronta a investire con i partners 10 miliardi di dollari in Angola in cinque anni

(Teleborsa) - TotalEnergies e i suoi partners prevedono di investire, nei prossimi cinque anni, 10 miliardi di dollari nel settore petrolifero in Angola con l'obiettivo di sostenere la produzione nel paese.



La compagnia energetica francese produce circa 450.000 barili di petrolio al giorno nello Stato africano, pari a oltre il 40% della produzione nazionale, ha dichiarato l'amministratore delegato Patrick Pouyanné durante una conferenza a Luanda. Sono necessari investimenti continui per mantenere questo livello e i finanziamenti saranno destinati ai progetti di sviluppo e di esplorazione già in corso, ha aggiunto.



TotalEnergies firmerà a breve un'estensione della sua licenza per il Blocco 32, dove "molte scoperte" devono ancora essere portate in produzione, ha spiegato Pouyanné. La società ha effettuato una nuova scoperta nel Blocco 17 e ha firmato accordi per entrare in nuovi blocchi di esplorazione in Angola.







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