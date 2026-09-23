Petroliferi sotto la lente di JP Morgan: promuove BP e declassa TotalEnergies

(Teleborsa) - In un report sul settore petrolifero europeo, JP Morgan ha migliorato il giudizio su BP a Overweight da Neutral ed alzato il Target Price a 675p da 550p per azione.



Ma la banca d'affari ha anche tagliato la raccomandazione sulla francese TotalEnergies a Neutral, nell'ambito di una review sulle principali compagnie petrolifere europee, confermando un giudizio Overweight anche per Shell , Eni e Galp Energia .



Il giudizio sconta la crescente volatilità dei prezzi delle materie prime, ma premia BP per il piano di ristrutturazione e la riduzione del debito e per il mantenimento di "solidi fondamentali fino al 2028". Secondo le stime di JPMorgan, il processo di riduzione del debito di BP inizierà a invertirsi nella seconda metà del 2026, con gli indicatori di leva finanziaria in linea con quelli dei concorrenti entro la fine del 2027.



Frattanto, le azioni BP guadagnano a Londra l'1% circa, a braccetto con la connazionale Shell che sale dello 0,6%, mentre TotalEnergies cede a Parigi lo 0,3%. Bene anche Eni (+0,6%) e Galp Energia (+12,1%). L'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas segna oggi un progresso dello 0,2%.







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