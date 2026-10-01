Milano 10:16
50.494 -1,71%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:16
10.393 -2,01%
Francoforte 10:17
24.833 -1,45%

SILVER del 30/09/2026

Finanza
SILVER del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,69% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 59,14 con tetto rappresentato dall'area 63,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,84.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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