CME Group volumi medi giornalieri da record a settembre e nel terzo trimestre

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato di derivati ??al mondo, ha annunciato che i volumi medi giornalieri (ADV) hanno raggiunto nuovi record sia per il mese di settembre 2026 – con 31,8 milioni di contratti, in aumento del 22% su base annua – sia per il terzo trimestre, con 29,4 milioni di contratti e una crescita del 16% rispetto all'anno precedente. I volumi registrati sia a settembre che nel terzo trimestre hanno superato i precedenti record stabiliti nel 2024.



La crescita è stata trainati da tutte le asset class. In particolare, a settembre l'ADV dei prodotti su tassi di interesse è aumentato del 22%s 16,2 milioni di contratti e quello sugli indici azionari del 16%s 8,1 milioni di contratti. L'ADV dei prodotti energetici è aumentato del 37% a 3,1 milioni di contratti.

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