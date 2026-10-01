Milano 30-set
51.372 0,00%
Nasdaq 30-set
30.409 +0,23%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 30-set
10.606 0,00%
Francoforte 30-set
25.199 0,00%

Indice Tankan Giappone (QoQ) nel terzo trimestre

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Indice Tankan Giappone (QoQ) nel terzo trimestre
Giappone, Indice Tankan nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) 24 punti, in aumento rispetto al precedente 22 punti (la previsione era 25 punti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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