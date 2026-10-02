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Francoforte: movimento negativo per flatexDEGIRO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per flatexDEGIRO
Pressione sul broker online, che tratta con una perdita del 2,57%.
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