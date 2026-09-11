Crolla a Francoforte Flatexdegiro

(Teleborsa) - Pressione su Flatexdegiro , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,78%.



La tendenza ad una settimana di Flatexdegiro è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Flatexdegiro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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