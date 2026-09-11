Milano 10:47
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Dow Jones 10-set
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Londra 10:47
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Francoforte 10:47
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Francoforte: sell-off per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sell-off per Flatexdegiro
Scende sul mercato Flatexdegiro, che soffre con un calo del 5,66%.
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