Francoforte: si concentrano le vendite su flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il broker online , che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di flatexDEGIRO rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico della piattaforma di investimento online mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 28,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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