Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Flatexdegiro , con una flessione del 2,39%.



Lo scenario su base settimanale di Flatexdegiro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Flatexdegiro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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