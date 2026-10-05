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Francoforte: positiva la giornata per flatexDEGIRO

Migliori e peggiori, In breve
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Avanza il broker online, che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.
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