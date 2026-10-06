Milano 14:37
51.132 +0,62%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:37
10.526 +0,27%
Francoforte 14:36
25.399 +0,57%

Perde flatexDEGIRO sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde flatexDEGIRO sul mercato di Francoforte
Si muove in perdita il broker online, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,36% sui valori precedenti.
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