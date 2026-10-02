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Londra: IG Group scende verso 9,16 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: IG Group scende verso 9,16 sterline
Pressione sul gruppo britannico di trading online, che perde terreno, mostrando una discesa del 24,98%.
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