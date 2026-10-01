Milano 14:51
51.002 -0,72%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 14:51
10.526 -0,75%
Francoforte 14:51
25.210 +0,04%

Londra: rosso per IG Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per IG Group
Si muove verso il basso il gruppo britannico di trading online, con una flessione del 2,49%.
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