Londra: brillante l'andamento di Ig Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per Ig Group, che avanza bene del 2,61%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ig Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Ig Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,92 sterline. Supporto a 13,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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