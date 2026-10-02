OPA Iveco, le adesioni salgono al 28,3%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco , risulta che oggi 2 ottobre sono state presentate 397.891 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 76.782.814, pari al 28,3% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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