Milano 10:55
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Nasdaq 1-ott
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Dow Jones 1-ott
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Londra 10:55
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Francoforte 10:55
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Parigi: andamento sostenuto per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Stellantis
Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 3,78%.
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