Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Balza in avanti il microchip-maker italo-francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,35%, rispetto a -2,59% dell'indice di Parigi).
Le implicazioni di breve periodo del produttore di semiconduttori sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 47,92. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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