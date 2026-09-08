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Parigi: performance negativa per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per STMicroelectronics
Ribasso per il microchip-maker italo-francese, che presenta una flessione dell'1,82%.
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