Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene il microchip-maker italo-francese , con un rialzo del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del produttore di semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 42,43 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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