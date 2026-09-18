Milano 10:16
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Dow Jones 17-set
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Londra 10:16
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Francoforte 10:16
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Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics
Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.
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