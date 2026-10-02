Milano 13:54
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Dow Jones 1-ott
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Londra 13:54
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Francoforte 13:55
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Parigi: rosso per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Kering
Composto ribasso per la multinazionale del lusso, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
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