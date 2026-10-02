Presentato al CNEL ‘Transformation Hub’ il progetto di Generali e Luiss per costruire il lavoro che verrà

(Teleborsa) - Accompagnare i grandi cambiamenti del mondo del lavoro promuovendo un nuovo modello di relazioni industriali partecipativo e inclusivo. È quanto è emerso dal convegno ‘Costruire insieme il lavoro che verrà’ che si è tenuto a Roma presso la sede nazionale del CNEL
. L’incontro è stato occasione anche per presentare il progetto ‘Transformation Hub
’, una iniziativa nata dall’accordo tra Generali
e le organizzazioni sindacali, in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli
.
Secondo Gianluca Perin
, Country General Manager di Generali Italia, presentare i Transformation Hub nella sede del CNEL “rappresenta un momento importante di un percorso che nasce dalla convinzione che i grandi cambiamenti debbano essere compresi e governati attraverso il dialogo e la partecipazione”. L’obbiettivo di Generali, spiega Perin, è di riunire allo stesso tavolo impresa, organizzazioni sindacali e mondo accademico “per affrontare temi che stanno ridefinendo il lavoro e la società: dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità sociale fino al cambiamento demografico. La collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli è un elemento centrale di questo modello, perché ci consente di affiancare al confronto tra le parti il rigore della ricerca e una visione di lungo periodo”.
“Per troppo tempo il nostro sistema produttivo ha guardato alla partecipazione dei lavoratori con diffidenza, come a un costo o a un vincolo all'autonomia dell'impresa. È arrivato il momento di cambiare prospettiva e di adottare il ‘paradigma partecipativo’, che trasforma quello che veniva percepito come un onere in un investimento in produttività, competenze, merito e qualità del lavoro. Mettere insieme capitale e lavoro, conoscenza e responsabilità significa creare valore per l'impresa e rafforzarne la capacità competitiva - ha sottolineato Renato Brunetta
, Presidente del CNEL - La legge n. 76
del 2025 offre finalmente gli strumenti per dare attuazione all'articolo 46
della Costituzione
e affida un ruolo centrale al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituendo presso di esso la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. Il CNEL, casa dei corpi intermedi, è quindi chiamato ad accompagnare questa transizione, valorizzando le buone pratiche che stanno già maturando nelle aziende. Il Bollino CNEL assegnato a Generali, tra i primi a essere attribuiti, e il modello dei Transformation Hub dimostrano che la partecipazione può già tradursi in realtà. Il nostro compito è farla crescere e diffonderla, perché l'intelligenza del lavoro entri nelle scelte dell'impresa. Così l'innovazione diventa progresso economico e sociale”.
Nel corso dell'evento sono state illustrate le attività degli “Hub”, le tre commissioni paritetiche nate dal Contratto Integrativo siglato da Generali con FIRST/CISL
, FISAC CGIL
, UILCA
, FNA
e SNFIA
, un’intesa già riconosciuta dal CNEL come "Buona Pratica Aziendale" per aver anticipato i contenuti della nuova normativa sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Gli Hub, sostenuti dal contributo scientifico della Luiss, focalizzano il confronto su tre direttrici chiave: Intelligenza Artificiale e modelli di organizzazione del lavoro, sostenibilità e implementazione in azienda dei Modelli ESG, demografia, invecchiamento attivo e gestione delle competenze.
Il ruolo della Luiss è quello di porsi come ponte strategico tra ricerca scientifica avanzata, imprese e mondo del lavoro, per questo la collaborazione con Generali rappresenta un passo importante, spiega il Presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Giorgio Fossa
. L’incontro “ha evidenziato come le transizioni globali spingano anche verso una modernizzazione delle relazioni industriali dove competenze e partecipazione sono al centro. Luiss in questo progetto con Generali ha messo a disposizione tutta la propria eccellenza scientifica per testare un modello che credo sarà esportabile in altre aziende”.
Il piano di lavoro triennale del progetto è coordinato dalla Luiss attraverso una metodologia che combina ricerca applicata, analisi d’impatto, percorsi formativi congiunti per manager e sindacati e laboratori di policy e governance.