NABA e Luiss Business School: due master per le industrie creative

I percorsi Design Management e Digital Entertainment Business partiranno nell'anno accademico 2027/28 tra Milano, Roma e Amsterdam.

(Teleborsa) - NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e Luiss Business School hanno annunciato una partnership per l'avvio di due programmi formativi dedicati alle industrie creative e culturali: Design Management e Digital Entertainment Business.



I due corsi costituiscono Major del master universitario di primo livello in Management delle imprese creative e culturali. Prenderanno avvio nell'anno accademico 2027/28, avranno durata di un anno e saranno erogati tra Milano, Roma e Amsterdam, in lingua italiana e inglese.



Secondo le due istituzioni, il modello formativo integra l'approccio progettuale di NABA, basato sul learning by doing, con le competenze manageriali della business school, con una faculty composta da docenti e professionisti di entrambe le realtà e l'accesso a un network condiviso di aziende e alumni. Tra gli ambiti di specializzazione indicati: innovazione, sostenibilità, imprenditorialità e intelligenza artificiale applicata ai processi creativi.



"La partnership tra NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Luiss Business School nasce dalla volontà di creare un dialogo tra competenze e prospettive complementari, facendo incontrare la cultura del progetto e della sperimentazione creativa con una solida visione strategica e imprenditoriale. In uno scenario in continua evoluzione, in cui le industrie creative e culturali richiedono professionisti con una preparazione trasversale e capaci di connettere discipline diverse, questa collaborazione nasce per offrire nuovi strumenti per preparare i professionisti del futuro. I nuovi Master in Design Management e Digital Entertainment Business rappresentano un passo importante nella strategia di NABA volta a sviluppare percorsi formativi che possano rispondere alle esigenze emergenti, formando profili in grado di valorizzare le idee progettuali, comprenderne il potenziale e tradurle in opportunità concrete per il mercato", ha dichiarato Daniele Bisello o Ragno, Managing Director di NABA.



"Le industrie creative e culturali stanno attraversando una trasformazione profonda, guidata dall'evoluzione dei modelli di business, dalla crescente contaminazione tra settori e dall'impatto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In questo scenario, la creatività rappresenta una straordinaria risorsa, ma la capacità di trasformarla in valore richiede competenze manageriali, visione strategica e una comprensione sempre più ampia dei mercati e delle loro dinamiche. La partnership con NABA nasce proprio dalla volontà di mettere a sistema competenze distintive e complementari, costruendo percorsi nei quali creatività e management non siano due dimensioni separate, ma parti di uno stesso processo di innovazione e creazione di valore. Con Design Management e Digital Entertainment Business vogliamo formare professionisti capaci non soltanto di inserirsi nei nuovi ecosistemi delle industrie creative, ma di interpretarne il cambiamento e contribuire a guidarlo, anche in una prospettiva internazionale", ha dichiarato Luca Pirolo, Associate Dean for Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters Luiss Business School.



Il primo percorso, inserito nell'Area Design di NABA, affianca alla pratica progettuale i fondamenti di management: pianificazione aziendale, strategia, marketing ed economia d'impresa, con valutazioni di impatto economico, sociale e ambientale. Il secondo, parte dell'Area Media Design and New Technologies, è dedicato alla gestione degli ecosistemi dell'intrattenimento digitale – dal cinema alle piattaforme streaming – con corsi su produzione, modelli di distribuzione, strategie di comunicazione, audience engagement e contesto legale ed economico dei mercati mediatici globali.



Entrambi i master faranno parte del NABA Management Hub, struttura dedicata alla gestione delle Creative Industries e attiva a partire dall'anno accademico 2026/27.







(Foto: La sede milanese della Luiss Business School)

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