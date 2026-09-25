Adventure lancia nuovo progetto franchising "Ameconviene.it" con rete di hub multiservizi

(Teleborsa) - Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha lanciato il nuovo progetto franchising "Ameconviene.it" con cui nasce una rete di hub multiservizi sul territorio nazionale.



Il progetto prende avvio valorizzando una presenza territoriale già composta da 150 punti vendita, di cui 120 store a marchio QuiPoste e 30 punti vendita a marchio ameconviene.it, e prevede il progressivo sviluppo di una rete in franchising dedicata al modello multiservizi ameconviene.it. Il modello integra tecnologia, comparazione, consulenza e presenza territoriale, secondo una logica phygital nella quale il consulente assume un ruolo centrale come interlocutore stabile del cliente e punto di connessione tra i diversi servizi disponibili.



Il connubio con QuiPoste costituisce uno dei primi acceleratori dello sviluppo della rete, all’interno di una strategia più ampia finalizzata alla costruzione di un modello franchising scalabile e replicabile in nuovi territori. Lo sviluppo della componente fisica, a integrazione del modello digitale, si pone in continuità con la strategia illustrata dalla società in occasione dell'IPO dell'agosto 2024 e ne rappresenta una progressiva attuazione attraverso il rafforzamento della presenza territoriale.



"Con questo progetto vogliamo portare ameconviene.it ancora più vicino ai clienti, trasformando la piattaforma digitale in un ecosistema integrato di servizi, consulenza e presenza territoriale - afferma l'AD Silvana Cozza - Il valore del modello nasce anche dalla capacità di creare punti vendita frequentati con continuità, grazie a servizi quotidiani e ricorrenti, all’interno dei quali costruire una relazione stabile e offrire progressivamente consulenza su energia, telefonia e servizi finanziari".

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