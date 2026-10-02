Rheinmetall con l'italiana Argotec lancia primo satellite per la sorveglianza della difesa aerea militare

(Teleborsa) - Rheinmetall ha annunciato il lancio in orbita il 1° ottobre 2026 del primo satellite sviluppato in collaborazione con l'italiana Argotec, a bordo di un vettore Falcon 9 di SpaceX, partendo dalla Vandenberg Space Force Base in California (Stati Uniti).



Con il successo di questo lancio, il gruppo tecnologico con sede a Düsseldorf – operando attraverso la controllata Rheinmetall Italia – avvia lo sviluppo mirato di una capacità satellitare autonoma dedicata alla sicurezza nazionale e alla consapevolezza situazionale in ambito militare, in stretto coordinamento con gli stakeholder istituzionali. I dati situazionali e le immagini acquisiti verranno elaborati con il supporto dell'intelligenza artificiale per essere integrati perfettamente nei sistemi di difesa nazionale e di difesa aerea, rendendoli direttamente disponibili ai clienti.



Il programma a medio-lungo termine è strutturato secondo un approccio modulare. Il lancio appena concluso getta le basi tecnologiche per la validazione delle funzionalità operative in orbita e per il consolidamento delle successive fasi di finanziamento.



Partendo da questa capacità iniziale, è previsto un progressivo ampliamento della componente spaziale fino alla creazione di una costellazione satellitare più estesa. Il lancio di un ulteriore satellite è già programmato nella roadmap del progetto per il 2028.

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