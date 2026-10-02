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Rheinmetall con l'italiana Argotec lancia primo satellite per la sorveglianza della difesa aerea militare

Difesa, Finanza
Rheinmetall con l'italiana Argotec lancia primo satellite per la sorveglianza della difesa aerea militare
(Teleborsa) - Rheinmetall ha annunciato il lancio in orbita il 1° ottobre 2026 del primo satellite sviluppato in collaborazione con l'italiana Argotec, a bordo di un vettore Falcon 9 di SpaceX, partendo dalla Vandenberg Space Force Base in California (Stati Uniti).

Con il successo di questo lancio, il gruppo tecnologico con sede a Düsseldorf – operando attraverso la controllata Rheinmetall Italia – avvia lo sviluppo mirato di una capacità satellitare autonoma dedicata alla sicurezza nazionale e alla consapevolezza situazionale in ambito militare, in stretto coordinamento con gli stakeholder istituzionali. I dati situazionali e le immagini acquisiti verranno elaborati con il supporto dell'intelligenza artificiale per essere integrati perfettamente nei sistemi di difesa nazionale e di difesa aerea, rendendoli direttamente disponibili ai clienti.

Il programma a medio-lungo termine è strutturato secondo un approccio modulare. Il lancio appena concluso getta le basi tecnologiche per la validazione delle funzionalità operative in orbita e per il consolidamento delle successive fasi di finanziamento.

Partendo da questa capacità iniziale, è previsto un progressivo ampliamento della componente spaziale fino alla creazione di una costellazione satellitare più estesa. Il lancio di un ulteriore satellite è già programmato nella roadmap del progetto per il 2028.
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