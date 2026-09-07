Argotec pronta a due round di raccolta poi la Borsa "potrebbe essere un obiettivo di exit"

(Teleborsa) - Per la prima volta Argotec - azienda di ingegneria aerospaziale italiana fondata nel 2008 a Torino da David Avino - sta aprendo agli investitori. "Avremo notizie nel giro di qualche settimana. Sarà un primo round e ne seguirà un altro all'inizio del prossimo anno", ha detto l'AD David Avino in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera.



A una domanda sul dopo, ha risposto: "La Borsa potrebbe essere un obiettivo di exit. Per me significa Nasdaq: siamo un'azienda altamente tecnologica".



I ricavi sono saliti a 57 milioni di euro nel 2025, +60%, con oltre 16 milioni di EBITDA. Per il 2026 l'obiettivo è 100 milioni di euro. I dipendenti, racconta Avino, sono già circa 350 e "vogliamo arrivare a 500 in un anno".

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