SILVER dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,73%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,43. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,31 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 57,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)