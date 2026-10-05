Milano 11:38
50.508 +0,05%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
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Londra 11:38
10.488 +0,25%
Francoforte 11:38
25.198 -0,13%

Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal
Sottotono il produttore di acciaio, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
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