Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Allunga timidamente il passo il Dow Jones 30, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,49%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dow Jones 30 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51.470,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 52.045,8, mentre il primo supporto è stimato a 50.894,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)