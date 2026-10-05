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Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,66%
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 50.818,38 punti
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Finanza
05 ottobre 2026 - 17.39
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Milano conclude in progresso dello 0,66%, archiviando la sessione a 50.818,38 punti.
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