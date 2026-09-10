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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,22%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 51.989,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,22%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,22%, che esordisce a 51.989,97 punti.
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