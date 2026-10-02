Milano 10:45
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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,25%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 50.364,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,25%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,25%, che esordisce a 50.364,09 punti.
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