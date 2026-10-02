Milano 17:35
50.483 +0,49%
Nasdaq 19:00
30.817 +1,03%
Dow Jones 19:00
51.129 +0,40%
Londra 17:35
10.462 +0,32%
Francoforte 17:37
25.231 +1,17%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,49%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 50.483,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,49%
Milano conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 50.483,21 punti.
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