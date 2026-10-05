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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Retail
Si posiziona sotto la parità il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 918,11 punti.
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