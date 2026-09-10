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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail
In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 958,37 punti.
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